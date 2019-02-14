فى ذكرى ميلادها.. تعرف على أهم المحطات في حياة "لطيفة"

كتب-أحمد عبداللاه

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة لطيفة، ونستعرض فى التقرير التالي أهم محطات حياتها وأنجزاتها الفنيه.

حياتها ودراستها

ولدت في فبراير من عام 1968، بمنطقة سيدي عمر، تونس، لأب عسكري حارب في المغرب العربي وأم لا تعرف القراءة والكتابة، وفي مدرسة الأخوة تلقت تعليمها حتى المرحلة الثانوية، ثم تابعت دراستها في القاهرة حيث نالت من المعهد العالي للموسيقى العربية درجة البكالوريوس بتقدير امتياز، تبعها دبلومة بدرجة امتياز مضاعف.

بدايتها الفنية

في عام 1978 شاركت في تونس ضمن برنامج "نادي المواهب"، أول ألبوم لها بعنوان "عندك شك" عام 1985 مع شركة لاين التي أصدرت ألبومات لطيفة لمدة 15 عام، ولها تجربة

سينمائية وحيدة هي فيلم سكوت هنصور في عام 2001 مع المخرج العالمي يوسف شاهين.

أبرز الأسماء الذى تعاملت معهم في الكلمات والألحان

تعاملت مع عبد الوهاب محمد، ونزار قباني بليغ حمدي، وسيد مكاوي، ومحمد الموجي زياد الرحباني، وعمار الشريعي، وصلاح الشرنوبي، وزياد الطويل، وكاظم الساهر، وراشد الخضر، وبدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، وبهاء الدين محمد، ومنصور الشادي، وكريم العراقي، ونصير شمه، وجان ماري رياشي، ومحمد الرفاعي وغيرهم

ألبوماتها

في رصيدها أكثر من خمسة وعشرين ألبوماً غنائياً وعشرات الأغنيات المنفردة، تضم

مختلف الألوان الغنائية واللغات واللهجات العربية والتى زادت من لمعان أسم الفنانة لطيفة مثل "ما لقتش مثالك، عندك شك في إيه، عشان بحبك، ما وحشتكش، واضح، معلومات أكيدة، عزتي، فريش"، والعديد من البومات الاخرى.

أعمالها

خاضت الفنانة لطيفة تجربة التمثيل حيث شاركة فى، فيلم سكوت حنصور، قامت دور البطولة في مسرحية حكم الرعيان، وظهرت عام 2007 في الحلقة السابعة من النسخة العربية لمسلسل لحظات حرجة، كما ظهرت عام 2016 بطلة مسلسل "كلمة سر".

وقامت بتقديم برنامج في عام 2011 "يلا نغني"، و الذي تم عرضه على قناة إم بي سي 1، و هو برنامج غنائي يستضيف في كل حلقة نجم غنائي من العالم العربي.

الحياة الشخصية

عقدت قرانها على عبد الله صالح كامل ابن صالح كامل البليونير السعودي المعروف، إلا أن هذا الزواج لم يدم طويلاٌ.