13 مارس.. مهرجان "كريستال اوارد" يكرم نجوم الوطن العربي في لبنان

سامر الزروي

كتبت إيمان محمد

يستعد رئيس المهرجان رجل الأعمال والمنتج اللبناني المعروف سامر الزروي بالتعاون مع المنتج محمد عزاقير بالتحضيرات النهائية لإطلاق مهرجان "كريستال اوارد" لعام ٢٠١٩.



يقام مهرجان " كريستال اوارد" في دورته الجديدة لهذا العام وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٣ مارس حيث يشهد المهرجان حفلا ضخما يضم كبار الشخصيات و الرموز و كبار الفنانين في مصر والوطن العربي .



مهرجان "كريستال اوارد" هو مهرجان فني عربي يلقي الضوء علي الشخصيات المبدعة في مصر و الوطن العربي والذين تركوا بصمة كبيرة في

مجال الفن وأثروا في الجمهور العربي ويسعي المهرجان الي تبادل الثقافات بين نجوم الوطن العربي والاحتكاك بينهم .



ويقدم المهرجان جائزة تكريمية سنوية تكرم الشخصيات العامة في كافة المجالات والأمراء العرب وكل شخص قدم عملا ناجحا ونال أعجاب الجمهور العربي وهذه الجائزة تمنح للمثل والكاتب والشاعر والمخرج والمطرب والمنتج والإعلامي الذين أثروا بشخصيتهم الفنية في الجمهور العربي.



ويقوم المهرجان بتكريم النجوم العرب من مصر علي

رأسهم النجم محمد رمضان والنجم خالد سليم والنجم طارق لطفي وخالد الصاوي واحمد فريد وداليا البحيري والإعلامية هبة الاباصيري وأيمن قنديل ومن سوريا النجم الكبير أسعد فضة والنجم عابد فهد وصفوان عابد وصباح الجزائري وميلاد يوسف ومن الأردن صبا مبارك ومن فلسطين وزير الإعلام احمد عساف ومن الكويت مني شداد والدكتور محمد العولقي من الامارات ومن لبنان البلد المضيفة سفير المفوضية الدولية إدريس الصالح وملك المسرح علاء زلزلي وكارمن لبس و سعيد الماروق وفادي إبراهيم وعمار شلق وباسم مغنية والمنتج رائد سنان وصبحي سنان ومجموعة كبيرة من أشهر نجوم الوطن العربي.



يذكر أن المستشار الإعلامي للمهرجان بمصر الصحفي موسي صبري.