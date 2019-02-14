13 مارس.. مهرجان "كريستال اوارد" يكرم نجوم الوطن العربي في لبنان

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يستعد رئيس المهرجان رجل الأعمال والمنتج اللبناني المعروف سامر الزروي بالتعاون مع المنتج محمد عزاقير بالتحضيرات النهائية لإطلاق مهرجان "كريستال اوارد" لعام ٢٠١٩.
يقام مهرجان " كريستال اوارد" في دورته الجديدة لهذا العام وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٣ مارس حيث يشهد المهرجان حفلا ضخما يضم كبار الشخصيات و الرموز و كبار الفنانين في مصر والوطن العربي .
مجال الفن وأثروا في الجمهور العربي ويسعي المهرجان الي تبادل الثقافات بين نجوم الوطن العربي والاحتكاك بينهم .
مهرجان "كريستال اوارد" هو مهرجان فني عربي يلقي الضوء علي الشخصيات المبدعة في مصر و الوطن العربي والذين تركوا بصمة كبيرة في
ويقدم المهرجان جائزة تكريمية سنوية تكرم الشخصيات العامة في كافة المجالات والأمراء العرب وكل شخص قدم عملا ناجحا ونال أعجاب الجمهور العربي وهذه الجائزة تمنح للمثل والكاتب والشاعر والمخرج والمطرب والمنتج والإعلامي الذين أثروا بشخصيتهم الفنية في الجمهور العربي.
ويقوم المهرجان بتكريم النجوم العرب من مصر علي
يذكر أن المستشار الإعلامي للمهرجان بمصر الصحفي موسي صبري.
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