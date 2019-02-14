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يحيى شارموفرز باند، حفلا غنائيا يوم الجمعة الموافق 8 مارس من الشهر المقبل، بمركز المنارة للمؤتمرات التجمع الخامس، وذلك بمناسبة طرحألبومهم "انفصام"، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثالثة عصراٌ، بسعر
يذكر أن شارموفرز باند، طرح سابقا أغنية "زامبا" على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ووصل عدد مشاهداتها إلى أكثر من 2 مليون مشاهدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مارس المقبل.. شارموفرز يحتفل مع جمهوره بطرح "انفصام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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