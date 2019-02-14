مارس المقبل.. شارموفرز يحتفل مع جمهوره بطرح "انفصام"

شارموفرز

كتب - أحمد عمرو:

يحيى شارموفرز باند، حفلا غنائيا يوم الجمعة الموافق 8 مارس من الشهر المقبل، بمركز المنارة للمؤتمرات التجمع الخامس، وذلك بمناسبة طرح

ألبومهم "انفصام"، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثالثة عصراٌ، بسعرتذكرة 150 جنيها.

يذكر أن شارموفرز باند، طرح سابقا أغنية "زامبا" على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ووصل عدد مشاهداتها إلى أكثر من 2 مليون مشاهدة.