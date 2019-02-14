وجه النجم أدهم سليمان رسالة شكر للمطرب أحمد كامل، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر فيديو للفنان أحمد كامل، معلقاٌ عليه: "لأن الفن اخلاق...ولانه مواقف...ولإن الصداقه معني كبير اوي كان دايما رأيي في أحمد كامل انه انسان قبل فنان...مواقفك ياصاحبي بتعبر عنك وكل كلام الشكر لايمكن يكفيك الف شكر ليك ياملك الليل والف شكر لكل الجمهور العزيز وانت قلتها بنفسكانت موجود كإني موجود وزيادة وانا كمان وجودي وجودك وزيادة حبيبي يافنان يابن الاصول".
يذكر أن المطرب أدهم سليمان أحد أسرع التجارب الغنائية نجاحًا فى المجال، وحفر اسمه فى قلوب معجبيه بملايين المشاهدات التى أعقبت أشهر أغانيه "اسمى" و"حافة العالم"، وأطل منذ سنتين بألبومه الغنائى الأول "يا عطرى"، وكسر حاجز الـ37 مليون مشاهدة بكليبه قبل الأخير "يا سمرا"، وافتتح
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أدهم سليمان يوجه رسالة شكر لـ أحمد كامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.