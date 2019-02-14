شاهدوا.. الأمير تركي الفيصل يمازح صحفي إسرائيلي وينصحه بالزواج من فتاة عربية

كتب امير فتحي في الخميس 14 فبراير 2019 09:57 مساءً -

مازح الأمير تركي الفيصل ، صحفي إسرائيلي خلال إجراء حواراً مطولاً معه ونصحه بالزواج من عربية .

ونشر المحلل السياسي الإسرائيلي، باراك رافيد، تغريدة له على حسابه الرسمي في “تويتر”، مساء اليوم، لـ”برومو” حواره المطول مع الأمير تركي الفيصل ، خلال دقيقتين فقط.



وخلال الحوار القصير المنشور في تغريدة، باراك رافيد، مراسل القناة الـ”13″ العبرية، المنشورة للتعريف بإجراء حوار مطول مع تركي الفيصل، سينشر لاحقاً على الموقع الإلكتروني للقناة نفسها، اقترح الأمير تركي على الصحفي الإسرائيلي الزواج من فتاة عربية كي يحسن الأخير لغته العربية ويحافظ عليها.

وكان الصحفي الإسرائيلي، باراك رافيد، قد استهل لقاءه بالأمير تركي بالتعريف بنفسه، وبأنه يعرف اللغة العربية، ويعرف كيف يقرأها ويكتبها، ولكنه لا يعرف كيف ينطقها، فينصحه رئيس الاستخبارات السعودية السابق، بأن يتزوج من فتاة عربية.