جريمة تهزّ المجتمع.. شاب يحرق زوجته ويقتلها بعد شهرين من زواجه

كتب امير فتحي في الخميس 14 فبراير 2019 09:57 مساءً -

صادق شاب في الثلاثينيات من عمره بمحكمة الليث العامة، على اعترافاته بجريمة قتله زوجته داخل منزلهما بمركز غميقة شرقي الليث مساء الثلاثاء الماضي.

وتعود تفاصيل الحادثة التي هزّت المجتمع في محافظة الليث عندما قام شاب يستوطن مركز غميقة شرقي المحافظة، بنقل زوجته جثةً هامدة إلى مستشفى الليث العام، ويظهر عليها آثار كي بالنار وكدمات مختلفة في أنحاء جسدها وحروق، يدعي أنها ماتت طبيعياً في المنزل، فيما تم استدعاء الشرطة والتي بدورها قامت بالقبض على الشاب وإجراء تحقيق معه حول الحادثة.

وتم إحالته للنيابة العامة، والتي أجرت معه تحقيقاً موسعاً انتهى باعترافاته بقتل زوجته، وقد تم إحالته للمحكمة العامة بالليث بحكم الاختصاص حيث صادق على اعترافاته أمس الأربعاء بقتل زوجته البالغة من العمر 22 عاماً.

وبحسب المعلومات فإن الشاب في العقد الثالث من عمره حديث عهد بالزواج إذ لم يمرّ على زواجه من المغدور بها سوى شهرين تقريباً، فيما لاتزال الجثة تقبع داخل ثلاجة الموتى في مستشفى الليث العام لحين استكمال الإجراءات اللازمة المتعلقة بالحادثة.