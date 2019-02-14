تزامناً مع عيد ميلادها الـ 50.. خمنوا كم حجم ثروة الفنانة أحلام !

كتب امير فتحي في الخميس 14 فبراير 2019 09:57 مساءً -

احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام الأربعاء، بعيد ميلادها الـ50، الذي يصادف الثالث عشر من شهر فبراير، فهي من مواليد نجمات برج الدلو.

وتعد أحلام من أكثر الفنانات ثراءً في الوطن العربي والشرق الأوسط، حيث تمتلك ثروة تقدر بـ25 مليون دولار أمريكي ، وفقاً لصدى البلد.

وكانت مجوهرات أحلام الثمنية دائمًا سببا في إثارة الجدل ببرامج “أراب آيدول” و”ذا فويس”، لأنها تتباهى بها أمام جمهورها، وفي ذات مرة أحرجت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بأن زوجها لا يشتري لها مجوهرات مثل زوجها القطري مبارك الهاجري.

ولدت أحلام عام 1969 في شهر فبراير في أبو ظبي، أسمها الحقيقي “أحلام علي شيخ جاسم ” والدها من الإمارات أما والدتها من البحرين، درست أحلام في البحرين، وألتحقت بكلية الشريعة الإسلامية ولكنها فضلت الغناء، ولعل السبب الذي شجعها على ذلك هو كون والدها فنان شعبي فسارت على خطاه.

بسبب أن والدها مطرب شعبي فكان لهذا عامل كبير حتى تسير على خطاه فقد كانت أحلام تقوم بالغناء في الأفراح الخليجية، وقد بدأت الغناء وهي تبلغ من العمر 18 عاماً.

في شهر فبراير 2016 قامت المطربة أحلام بالكتابة على مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بها أنه على الرغم من وفاة المطربة أم كلثوم في شهر فبراير ولكن وجود أحلام سوف يضمن أستمرار الفن الجميل. هذا الأمر وهذا التصريح جعل العديد يسخر من المطربة أحلام وتصريحها قائلين أن مشاكلها أكثرمن ألبوماتها الغنائية ويجب ألا تقارن نفسها بكوكب الشرق أم كلثوم.

تصدرت المطربة أحلام لائحة النجمات الأكثر أناقة في عام 2015 . فتتميز المطربة أحلام بأناقتها وملابسها الفخمة الملفتة، ولعل أشهر ملابسها الباهظة الثمن هو فستانها التي قامت بإرتدائه في برنامج Arab Idol عام 2012 فقد أرتدت فستان مرصع بالماس.