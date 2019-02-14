استمعوا إلى جديد راشد الماجد: “كذاب” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: طرح الفنان السعودي راشد الماجد أغنية جديدة بعنوان كذاب عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. أغنية “كذاب” هي من كلمات واحد، ألحان مشعل العروج وتوزيع رأفت. وحقق الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية كثر من ربع مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة على إتاحة عرضه. كلمات الأغنية: كذ١ب وكل اللي اقوله لك كذب

صِدقْت لك مره انا و كذبتني

المشكله ما كان كذبي هو سبب

المشكله ابيك غصب تحبني تراك غاياتي واصدق من احب

وسيلتي تشرح لماذا تهمني

لو تجمع اغلاطي بتملالك كتب

انا ترى انسان بعدك غاضني مكتوب لي اشقى ورا خلٍ صعب

واجمّع امالي عساها تسرني

هذا تراه اللي احسه والطلب

تعيش لي وتموت بي وتحبني لمشاهدة فيديو أغنية “كذاب”:

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