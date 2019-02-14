بيل غايتس: “لا أستحق ثروتي التي جمعتها بالحظ”

متابعة بتجـــــــــــــرد: في تصريح مفاجئ، صدم مؤسس شركة مايكروسفت وأغنى رجل في العالم على مرّ سنوات بيل غيتس الجميع بقوله إنه لا يستحق الثروة الطائلة التي يمتلكها.

تصريحات غيتس التي نقلتها وسائل الإعلام الأجنبية، جاء فيها: “دفعت ما يزيد عن 10 مليارات دولار كضرائب لكن أشعر أنه كان يتعين علي دفع المزيد في ظل نظام ضريبي أكثر تطوراً”.

وأضاف رئيس مايكروسفت الرائدة في عالم التكنولوجيا: “لا أستحق الثروة التي أمتلكها، لا أحد يستحقها، جمعتها بمساعدة التوقيت المناسب وضربات الحظ بالإضافة إلى أشخاص عملت معهم”.

أما عن مصير هذه الثروة الطائلة التي تقدّر بنحو 97 مليار دولار، فكشف بيل غيتس أن اعطاء هذه الأموال إلى أولاده لن يصب في مصلحتهم، معلناً أنه ينوي التبرع بجزء كبير منها لصالح المؤسسات الخيرية الذي يملك واحدة منها. لكنه أكّد أنه سيترك جزءًا من أمواله لعائلته.