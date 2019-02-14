حسين الجسمي يُهدي جمهوره أغنية “غير” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــــرد: طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان “غير” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

الأغنية من أشعار معالي الدكتور مانع بن سعيد العتيبه، ألحان حسين الجسمي، توزيع ومكساج وماستر حسام كامل.

وحقق الأغنية رواجًا واسعًا فور إصدارها رسميًا، حيث تصدّرت قائمة الأكثر استماعًا وتحميلًا في عدد من البلدان العربية.

كلمات الأغنية:

غرامك غير وحبك غير

وحسنك فن فوق الفن

وانا اللي في قفصك آسير

اصوغ الحان لك وآفن

تعال وياك خلنا انطير

لا إنس ابعيد وإلا جن

اسير لوين تبغي تسير

وناخذ مالبدر مسكن

خطير والا اظنّي يصير

عليّه الحرب دوم اتشن

وانا قلبي شرات الطير

بعّش افوادك امأمن

حبيبٍ غير في التفكير

كريمٍ وان عطى بلا مَن

تراها الخود منك اتغير

وقدام الملا تعلن

بأنه لك جمال ايثير

محال تجود به الازمن

عاروحي دوم لك تأثير

تشرِّع في الهوى وتسن

فلو تطلب حليب الطير

اجيبه لك وانا ممتن

اخذت العز والتقدير

فَخَلِّك دوم متـطمّن

حبيبي انت روحك غير

غديت السلو لي والمن

لمشاهدة فيديو أغنية “غير”: