سلطان القاسمي يشهد انطلاق فعاليات مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء الخميس، في قصر الثقافة، انطلاق فعاليات الدورة الـ3 من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة ويستمر حتى 19 فبراير/شباط الجاري.

استهلت مراسم حفل الانطلاق بوصول حاكم الشارقة، إذ كان في استقباله الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب حاكم الشارقة، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري في الشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل، والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وإسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، وعدد من المسؤولين ومديرو المؤسسات الثقافية وكوكبة من نجوم الفن والمسرح العربي والخليجي وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة.



وتابع الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي والحضور فيلماً وثائقياً سلَّط الضوء على الحراك الثقافي والمسرحي بإمارة الشارقة وأبرز محطات الدورات السابقة للمهرجان.

وتضمن الحفل التعريف بأعضاء لجنة تحكيم الدورة الـ3 من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي التي تضم في عضويتها: المخرج عصام علي السيد من مصر رئيساً للجنة، والفنان وليد الزعابي من الإمارات، والمخرج رياض موسى سكران من العراق، والكاتبة المسرحية ليلى بن عائشة من الجزائر، والباحث والناقد المسرحي محمد لعزيز من المغرب.

وتتنافس على جوائز المهرجان 5 عروض مسرحية هي: "مدق الحناء" لفرقة مزون من سلطنة عمان، و"حبوس" لفرقة الوطن من السعودية، و"نوح العين" لفرقة آوال من البحرين، و"مجاريح" لفرقة مسرح الشارقة الوطني، و"الصبخة" لفرقة مسرح الخليج العربي من الكويت.