الفنانة ميسا دسوقي تستعد لإطلاق جديدها “طعم الغرام”

بعد النجاح الكبير الذي حققته في عملها الغنائي الراقص (دمي تحرق)، تستعد النجمة الصاعدة ميسا دسوقي، المقيمة في الولايات المتحدة الاميركية لاطلاق اغنيتها الجديدة (طعم الغرام)، والتي قامت فيها بإدخال الغناء العربي مع الإسبانية (reaggatone )بتوزيع موسيقي مميز.

وقد قام فنان اسباني معروف بأمريكا اللاتنية بمشاركتها الغناء، وكان من المفترض ان تصوّر ميسا فيديو كليب هذا العمل والى جانبها أسد مدرّب. وبالفعل بدأت بالتردد عليه وزيارته يوميًا. لكنها فوجئت في آخر زيارة له، أنه حاول الهجوم عليها، ولحسن الحظ تدخّل المروّض بسرعة لانقاذها.

ومن شدّة خوفها، غابت ميسا عن الوعي لعدة ثواني، واصفة ما جرى معها “أن هجوم الأسد عليها، جغلها تفقد وعيها من شدّة الخوف، خصوصاً أنها اعتادت عليه واطمأنّت للإقتراب منه، لكنها شعرت لوهلة أنه لم يكن يحالته الطبيعية، وهي لم تعطِ الأمر أي اهمية. وكان من الطبيعي طبيعي أن يقوم.

فريق العمل بإستبدال الأسد بكلب مميز جميل ونادر، حيث تم التصوير بنجاح، باستخدام تقنية عالية، وأسلوب جديد، في الولايات المتحدة (ميامي فلوريدا)، وفي اهم المناطق المشهورة بهذه المدينة، مثل قصر المصمّم الأزياء العالمي فيرساتشي، وقامت شرطة المدينة بأصطحاب وحماية الفنانة الجميلة وفريق عملها طوال فترة التصوير.