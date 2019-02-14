نجومٌ احتفلوا بعيد الحبّ بطرق مغايرة.. فما السّبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعيداً عن الأجواء التقليديّة، التي تعتمد على نشر تعليقات مهنئة، بعيد الحبّ، أو صور تجمع النّجوم مع زوجاتهم، كان لبعض النّجوم طريقة خاصّة، ومختلفة، للاحتفال بعيد الحبّ، منها ما هو مؤثّر، لغياب الأحباب، أو استقبال مواليد، أو الاحتفال به بعد مِحنة.

وبداية، كانت الإعلاميّة، بوسي شلبي، زوجة الفنّان الرّاحل، محمود عبد العزيز، صاحبة الاحتفال المؤثّر، بعد أنْ نشرتْ صورة، لقبر الفنّان الرّاحل، وكتبتْ معلقة: "كنت أعشق هذا اليوم يوم عيد الحب ليجمعنا هذا اليوم بالمشاعر والحب وكنت أشعر أن هذا اليوم لي فقط عشان أعبر لك عن كل الحب في قلبي ولكن أصبح هذا اليوم يوم حزين أفتقد قلبي وروحي، أفتقد أغلى الناس سأكون بجوارك احتفل معك أدعو لك بالحب والرحمه يا حبي الوحيد هديه لك في هذا اليوم الدعوات بالرحمة ودعوات من أحبك وأحب فنك"، لتضعَ وردة حمراء على قبره.

ثمّ جاءت الفنّانة، رانيا محمود ياسين، ابنة الفنان الكبير، محمود ياسين، لتحتفل بعيد الحبّ، عبر رسائل اللّوم، بعد معاناتها، خلال الفترة الأخيرة من شائعة وجود والدها في مصحّة نفسية، والتقصير في علاجه، لتنفي ذلك بنشر صورته في المنزل، حيث علّقتْ عليها: "تنمر وقفش ودخول في حياة الناس والافتراء عليهم ورميهم بالباطل، ورمي المحصنات واستسهال نشر الفضائح ويقولك عيد حب".

ويبدو أنّ الفنانة، تلمِّح إلى الشّائعات، التي انتشرت عن تورّط فنانات، بينهنّ، غادة ابراهيم، وميريهان حسين، في قضيّة الفيديوهات الجنسيّة، المُتّهم فيها، المخرج، خالد يوسف، بعد حبس الفنانتين، منى فاروق، وشيما الحاج، وسيّدة الأعمال، منى الغضبان، إلى جانب القبض على الرّاقصة، كاميليا، لتورّطهن في القضيّة.

فيما نشرتْ الفنانة، دنيا عبد العزيز، صورة لها، مع والدتها، وهي تحتضنها وتقبّلها، لتعلّق عبر صفحتها على "إنستغرام": "يد الحب لمن علمتني الحب، كل عيد وأنتي الحب ❤ أمي".

وبعد ساعات من خروجها من السّجن، عقب قضاء أسبوعين في سجن النّساء، بسبب قضية "كمين الهرم"، نشرتْ الفنانة، ميريهان حسين، صورة لها، وهي تجلس على الطّريق، وتنظر برأسها خلفها، علّقتْ عليها:"صباح الحب"، حيث عادت لمنزلها مساء الأربعاء بعد إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها.

وجاءتْ الفاشنيستا الكويتية، الدكتورة خلود، لتحتفل بعيد ميلادها، بطريقة خاصّة، قبل وضع مولودها التوأم، من خلال نشر 9 صور بشكل متتالٍ. إلا أنّه تم تكوين صورتها، بإطلالة حمراء، واضعة يدها على بطنها، في إشارة منها لمولودها، معلّقة "كل سنة وأنتي بألف خير".

ونشرت الفنانة، رانيا فريد شوقي، صورة، معلّقة، ومقتبسة من مشهد فيلم سينمائيّ، حمل كتابة نصّ "ألا قولي يا خميس.. عرفتش مين اللي دل مراتك على استغفر الله العظيم الفلانتين... ربنا يجازي ولاد الحرام"، ثمّ عادتْ بإطلالة مختلفة، لتهنئة جمهورها.

ورغم احتفالها، وتهنئة جمهورها، ببوست عن عيد الحبّ، لم تتردّد الفنانة، ندى بسيوني، عن الحديث بشأن وفاة الفنانة، نادية فهمي، طليقة الفنان، سامح الصريطي، التي توفيتْ صباح الخميس، حيث نشرت صورتها، وكتبتْ نصًا" "رحم الله طيبة القلب نقية الروح ‎نادية فهمي.. أسأل الله ان يسكنها فسيح جناته وان يرزق ذويها ومحبيها الصبر".

ولم تُشرْ الفنانة، أنغام، إلى الاحتفال بعيد الحبّ، عبر صفحاتها الرسمية، بمواقع التواصل، حيث اكتفتْ بالترويج لأغنيتها، ونشر البرومات، والصّور الخاصّة، بألبومها الجديد"ياريتك فاهمني"، دون التفاعل، أو التهنئة للجمهور، مثل غالبية الفنّانين.