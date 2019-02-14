محمد حلاوة يكذّبُ ياسمين عبد العزيز بشأن هدايا عيد الحبّ.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّ رجل الأعمال المصريّ، محمد حلاوة، بقسوة على زوجته، الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعدما أعلنتْ عن تلقّيها هدية، بمناسبة عيد الحبّ، وأكّد، أنّه لم يرسل لأحد ورود.

وظهر حلاوة، في مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك، ومعه زوجته، الفنانة ريهام حجاج، التي قامتْ بتصوير الفيديو بنفسها، فقال "حلاوة": "مش أي حد يشتري ورد أبقى أنا اللي باعتهوله".

وأضاف: "أنا بشتري ورد لمراتي بس"، وهو ينظر لزوجته ريهام حجاج، التي بدا على وجهها السعادة.

وكانت ياسمين عبدالعزيز، قد أعلنتْ، عن تلقذيها هدية عيد الحبّ؛ وهي عبارة عن بوكيه ورد كبير، على شكل "قلب"، وجواب كُتب فيه: "Love You Yasso".

وشاركتْ متابعيها، عبر "إنستغرام"، الهدية، من خلال خاصيّة "إنستجرام ستوري"، وكان ردّ فعلها على الهدية، مثيرًا للحيرة.

وألمحتْ في تعليقاتها، أنّ زوجها، رجل الأعمال محمد حلاوة، يريد العودة إليها مجددًا، حيث أرفقتْ "ياسمين"، تعليقًا على بوكيه الورد، قائلًة: "امممم وبعدين بقى"، "ما تشوف جوزك يا إسماعيل بيه".

وعندما فتحت الجواب علقت: "برضوا لأ"، وهو ما يعني رفضها العودة لمحمد حلاوة، وأكدت هذا الرفض بصورة لكوكب الشرق أم كلثوم، ومعها تعليق من إحدى أغانيها فقالت: "وعاوزنا نرجع زي زمان قول للزمان إرجع يا زمان".

وانتشرتْ في منتصف يناير الماضي، مجموعة من الصّور، جمعتْ الفنانة، ريهام حجاج، برجل الأعمال محمد حلاوة، وأكّدتْ ريهام، في اتصال هاتفيّ مع "فوشيا"، زواجها منه رسميًا، وذلك في أوّل اعتراف لها، بعد انتشار الأنباء بزواجهما مؤخرًا.

وعن الصّور التي انتشرتْ لها، برفقة محمد حلاوة، أوضحتْ الفنانة المصرية، أنّ زوجها، هو من قام بنشرها، ليعلن من خلالها عن علاقتهما الرسميّة. على الرغم من أنّ الصور، لم تخرجْ في البداية من أيّ صفحات خاصّة، بحلاوة.

يأتي هذا، في الوقت الذي ماتزال فيه الفنانة المصرية، ياسمين عبدالعزيز، على ذمّة زوجها، محمد حلاوة، حيث كشفتْ مصادر لـ"فوشيا"، في وقت سابق، أنّ الأمر لم يصلْ للطلاق رسميًا حتى الآن، رغم إعلان الانفصال.

وأشارتْ المصادر، إلى أنّ هناك انفصالًا قائمًا بينهما، حيث يعيش كلّ منهما، في مكان سكن، بعيد عن الآخر، وإنْ كانت هناك محاولات للصُّلح من أجل أولادهما.