يسرا تغني مع ذوي الاحتياجات الخاصة

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: انتهت الفنانة يسرا من تسجيل وتصوير أغنيتها الجديدة "انت قدها" التي تُعتبر أول أغنية تقدمها منذ نحو 17 شهراً بعد أغنية "3 دقات" مع أبو في مهرجان الجونة السينمائي أثناء دورته الأولى. وهي من كلمات أمير طعيمه وألحان ايهاب عبد الواحد وتوزيع تميم.

والجدير ذكره أنها تقدم عملها الجديد كدويتو غنائي مع مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يشكلون فريق "أولادنا" الذي يقام ملتقى خاص به في فبراير من كل عام. علماً أنها ستقدِّم الأغنية للجمهور في حفل افتتاح الملتقى بنسخته الثالثة مساء اليوم.

ولقد نشر الشاعر أمير طعيمة صور كواليس العمل عبر صفحته على فيسبوك: