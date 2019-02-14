خاص- ناجي اسطا يعتذر علنًا: منّي قادر حبِّك

أطلق النجم ناجي اسطا اغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب حملت عنوان “بعتذر” وذلك على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب وهي من كلمات ايلي حنا، الحان احمد بركات وتوزيع داني حلو، ميكس وماسترينغ موريس طويلة.

اما الكليب فحمل توقيع المخرجة هيفا الفقيه في تعاون ثانٍ بينهما بعد كليب “الكلمة كلمتك”.

أغنية “بعتذر” تشبه الى حدٍ بعيد أغنية “رح ترجعي” برومنسيتها وهدوئها.

يعتذر “أسطا” في الأغنية من شريكة حياته ويشدد على انه لا يستطيع ان ينسى حبه القديم فيقول في البداية: “بعتذر.. مش قادر إنساها رغم الوقت.. بعتذر.. منّي شاطر.. إنجرح عالسكت.. هيدا منّو ذنبك.. منّي قادر حبّك“.

ثم يعود ويقول: “ولما روح جبلك هدية.. بروح بجبلك عطرا هيّ وكل ما غمضهن عينيّ.. وأغمرك بين إيديّ ما بكون بحبك إنتِ.. بكون اشتقتلا هيّ..”.

اما الكليب المصور، فيظهر ناجي في عدة مشاهد وهو يجلس وحيداً متأثراً مهموماً متذكراً حبيبته ويطل مشاهد عاطفية جمعته مع الاعلامية زينة الزغبي.

شاهدوا العمل المصور: