حظر النشر في قضية شيما الحاج ومنى فاروق

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: قرر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق حظر النشر في قضية الفيديوهات الإباحية التي اتُهِمَت فيها الفنانتان منى فاروق وشيما الحاج بالإضافة إلى منى الغضبان والمخرج خالد يوسف.

وجاء قرار النائب العام أمس بعدما تقرر اعتبار الفيديو الخاص بمنى الغضبان قضية مستقلة، بينما اعتبر الفيديو المشترك لمنى فاروق وشيما الحاج بمثابة قضية أخرى ولا يجمع بينهما سوى اسم المخرج خالد يوسف الذي لا يزال متواجداً في باريس بوقتٍ لم يصل طلب رفع الحصانة القضائية عنه إلى مجلس النواب حيث لا يجوز التحقيق معه او استدعاءه للشهادة دون موافقة البرلمان.

وقرر النائب العام حظر النشر فى القضيتين فى جميع وسائل الإعلام وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الألكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيهما عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنهما.

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