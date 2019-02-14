نيقولا معوض يحتفل بعيد الحب مع محاربات سرطان الثدي في "بهية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان نيقولا معوض على دعم محاربات سرطان الثدي في مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، وقام بزيارة مفاجئة للمستشفى شارك خلالها المقيمات والعاملات وبعض المتطوعين الشباب الاحتفال بعيد الحب.

قام نيقولا بتفقد أرجاء المستشفى والسماع إلى عرض تفصيلي عن مؤسسة بهية منذ نشأتها وأخر المستجدات والتطورات التي تمت بها، كما حرص على إهداء باقات من الورد الأحمر لمحاربات بهية، احتفالا بعيد الحب، وذلك إيمانا منه بضرورة الدعم النفسي للمتعافيات.

وشارك نيقولا 3 من المتعافيات فرحتهن بعيد ميلادهن، واحتفل معهن بتقطيع التورتة، والتقط عدة صور معهن، فى جو إنسانى مليء بالبهجة والتفاؤل.

وقال نيقولا في كلمته لمستشفى بهية إنه لا يوجد شيء اسمه "أمراض مستعصية"، وأن كل مرض قابل للشفاء بالإرادة والعزيمة القوية، وأكد دعمه الكامل لمستشفى بهية، وأثنى على قوة محاربات سرطان الثدي وإصرارهن على الشفاء، داعيًا كل السيدات إلى ضرورة الكشف المبكر.

من جانبه قال المهندس ماجد حمدي عضو مجلس إدارة مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي بالمجان، إن هذه الزيارات للمشاهير تمثل ركنًا هامًا من الدعم النفسي لمريضات سرطان الثدي، والذي يعد جانبًا محوريًا للعلاج، وقد استقبل المستشفى منذ افتتاحه أكثر من ٧٢ ألف سيدة ما بين فحص مبكر وكشف أورام.

جدير بالذكر أن نيقولا يُعرض له حاليًا مسلسل "طلعت روحي" على قناة CBC، والذي يشارك في بطولته إنجي وجدان، تامر فرج، هبة عبدالعزيز، إنعام سالوسة، ميار الغيطي، إسلام إبراهيم، إخراج رامي عبدالرازق.