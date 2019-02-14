صلاح عبد الله عن نادية فهمي: كانت جارتي وقلبها مليان حب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه الشخصي بموقع " فيسبوك" صورة الفنانة الراحلة نادية فهمي ينعيها بها.
وكتب عبدالله في تعليقه على الصورة:""نادية فهمي، رحل القلب المليان بالحب في عيد الحب، زمان كنا جيران وعرفتها عن قُرب،الطيبة والبساطة والصدق والضحكة العسل التى غيبها المرض سنوات وسنوات".
وأضاف عبدالله: "عانت كثيراً وابتسمت أخيراً وهى في طريقها للنعيم برحمة الرحمن الرحيم وعفوه ومغفرته".
يُذكر أن الفنانة نادية فهمي رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع مرض الزهايمر.
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