صلاح عبد الله عن نادية فهمي: كانت جارتي وقلبها مليان حب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه الشخصي بموقع " فيسبوك" صورة الفنانة الراحلة نادية فهمي ينعيها بها.

وكتب عبدالله في تعليقه على الصورة:""نادية فهمي، رحل القلب المليان بالحب في عيد الحب، زمان كنا جيران وعرفتها عن قُرب،الطيبة والبساطة والصدق والضحكة العسل التى غيبها المرض سنوات وسنوات".

وأضاف عبدالله: "عانت كثيراً وابتسمت أخيراً وهى في طريقها للنعيم برحمة الرحمن الرحيم وعفوه ومغفرته".

يُذكر أن الفنانة نادية فهمي رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع مرض الزهايمر.