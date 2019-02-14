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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان الشاب محمد أنور عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه وزوجته "نوران" ليهنئها بها بعيد الحب.
وكتب أنور في تعليقه على الصورة: "ياما حكيت عليك للناس وللأيام، قالولي خيال وقولت حقيقة مش أوهام، قالوا ملاك بتحلم بيه ومش إنسان، راهنت عليك واديني بقيت أنا الكسبان".
يُذكر أن الفنان محمد أنور يقوم حالياً بتصوير دوره في مسلسلات "طلقة حظ" للفنان مصطفى خاطر و"البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عزالدين.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة رومانسية من محمد أنور لزوجته في عيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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