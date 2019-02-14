جدل حول ياسمين عبدالعزيز وطليقها بسبب فيديوهات عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثارت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جدلا كبيرا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، مجموعة صور لباقة من الورود بعثها لها أحد الأشخاص، في عيد الحب.

وعلقت "ياسمين" على الصور: "وبعدين بقى، ماتشوف جوزك يا إسماعيل بيه"، وردت على رسالة في "كارت معايدة" جاء فيها: "بحبك"، قائلة: "برضو لأ".

فيما اختتمت الصور بمقطع أغنية أم كلثوم قائلة: "وعايزنا نرجع زي زمان، قول للزمان إرجع يا زمان".

وما أثار الجدل بشكل أكبر، هو حرص الفنانة ريهام حجاج، على نشر فيديو عبر خاصية "الاستوري" بإنستجرام، ظهرت فيه جوار زوجها – طليق ياسمين عبدالعزيز- رجل الأعمال محمد حلاوة، الذي علق: " مش أي حد يشتري ورد يبقى أنا اللي باعته، أنا بشتري ورد لمراتي بس".

وانفصلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن زوجها العام الماضي، وبعدها ارتبط زوجها السابق رجل الأعمال محمد حلاوة بالفنانة ريهام حجاج.

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