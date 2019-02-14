"البيت الفني" يعيد تقديم "قواعد العشق 40" لمدة شهر على lمسرح السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح إعادة تقديم العرض المسرحي "قواعد العشق 40" من إنتاج فرقة المسرح الحديث، وذلك ابتداءً من مساء اليوم الخميس الموافق 14 فبراير ولمدة شهر على مسرح السلام بالقصر العيني في تمام الثامنة مساءً، يوميا ماعدا الثلاثاء.

"قواعد العشق 40" يُعرض للسنة الثالثة على التوالي، وتربع على عرش إيرادات البيت الفني للمسرح في 2017.

"قواعد العشق 40" عن رواية شهيرة لاليف شافاق، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، بطولة بهاء ثروت، عزت زين، فوزية، دينا أحمد، المنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، إخراج عادل حسان.

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