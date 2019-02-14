رسالة حسام حبيب لشيرين عبد الوهاب في الفلانتين

وجه النجم حسام حبيب رسالة إلي المطربة شيرين عبد الوهاب، بمناسبة عيد الحب، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة للفنانة شيرين و علق عليها: "كل سنه و كل يوم و كل ساعه و كل ثانيه و انت ملكه قلبي كل سنه و انتالهوا اللي بتنفسه و الحب اللى عمري ما حسيت معناه بجد الا معاكى بحبك".
يذكر أن المطرب حسام حبيب ولد في مايو من عام 1979، بمدينة القاهرة، كما حصل علي دبلوم في إدارة الأعمال، بدأ مسيرته الفنية بتلحين أغنية "عايشالك" للنجمة اللبنانية إليسا، كما طرح سابقاٌ
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