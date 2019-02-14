نادى سينما ذوى القدرات الخاصة بمركز طلعت حرب

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ضمن أنشطة قطاع صندوق التنمية الثقافية لذوى القدرات الخاصة، يقيم مركز طلعت حرب الثقافي"بالسيدة نفيسة" بالتعاون مع المركز القومى للسينما في الثانية عشر مساء السبت 16 فبراير، "نادى سينماذوى القدرات الخاصة".
ويعرض النادي فيلمى "اسمى نور" إخراج هيثم عبدالحميد، "الدليل" إخراج نسرين عزالدين، يعقب عرض الفيلمين ندوة بحضور بطلة
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