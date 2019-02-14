شاهد.. رسالة عمرو محمود يس لمتابعيه في عيد الحب

كتب - مي صادق

شارك الفنان عمرو محمود يس جمهوره، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، رسالة في عيد الحب قال فيها: "يا جدعان كل سنة وانتم طيبيين، بمناسبة

عيد الحب، بس بقولكوا إيه، إحنا وحشيين قوي والحب بين الناس بقى قليل قوي.. شحيح قوي، وبنقلب على بعضفي ثانية وبنكره ونحقد ونشمت بسهولة، والله محتاجين نراجع نفسنا في موضوع الحب ده،Happy Valentine's day.

جدير بالذكر أن "عمرو"، بدأ مؤخرًا، كتابة الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، الذي يتناول قضايا اجتماعية معاصرة، بأسلوب الحلقات المنفصلة.