ساريناي ساريكايا الأكثر بحثاً على السوشال ميديا بسبب طلاء أظافرها

أكّدت صحيفة Sözcü التركية، أنّ اللون الأزرق على أظافر سيريناي ساريكايا في افتتاح فيلم #BirAşkİkiHayat أصبح واحداً من المواضيع الأكثر حديثاً على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

وكانت النجمة قد حضرت افتتاح فيلم "حب واحد وحياتان" من بطولة أنجين أكيوريك وبيرغوزار كوريل، ولفتت الأنظار بحذائها الصيفي الذي أبرز طلاء أظافرها.

وكان من المستغرب أن يثير طلاء أظافر سيريناي ساريكايا الجدل، ويصبح الأكثر حديثاً على "تويتر" في تركيا، في وقت حضر الحفل عشرات من نجوم الدراما والسينما التركية، وتبارت النجمات على السجادة الحمراء، إلا أنّ ساريناي خطفت الأضواء وباتت الأكثر بحثاً على محرك غوغل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن ساريناي تلعب دور البطولة في مسرحيّة تقدّم في اسطنبول، كما أنّها وقعت عقد إعلان لماركة ماكياج شهيرة.