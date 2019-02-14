إليسا لمتابعيها قبل عمليتها الجراحية: أدعوكم لزيارة الطبيب النفسي

رغم انشغالها بوضعها الصحّي، لم تنسَ الفنانة إليسا الموجودة في دبي معايدة زميلتها أحلام في يوم ميلادها الذي يصادف اليوم 13 فبراير، ونشرت صورة تجمعهما من برنامج "ذا فويس" متمنّية لها العمر المديد.

كما نشرت إليسا صورة لها من بروكسل، وهي تتابع تغريدات جمهورها عبر السوشال ميديا، وأعربت عن محبتها وامتنانها لكل عبارات المحبة والدعوات بالشفاء التي وصلتها.

كما لم تنسَ إليسا في اليوم العالمي للصحّة النفسية، توجيه دعوة لضرورة زيارة الطبيب النفسي كما نزور طبيب الأسنان وبصورة دوريّة. وكتبت "الصحة النفسية منا للمجانين متل ما قالولنا. الطبيب النفسي متل حكيم الأسنان لازم نزورو دوريا لنكون مرتاحين وبعاد عن الاكتئاب والانهيار. كلكن ارفعوا الصوت معنا لدعم الصحة النفسية".

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