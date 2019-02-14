في يوم ميلادها.. محطات تلخص مشوار أحلام

تحتفل الملكة أحلام اليوم بعيد ميلادها الـ51؛ حيث ولدت أحلام في 13 فبراير عام 1968 بإمارة أبوظبي، من أب إماراتي وأم بحرانية؛ فوالدها المغني الشعبي عالي الشامسي.

ونقدم من خلال هذا التقرير مجموعة معلومات تلخص مشوار أحلام.

- اسمها الحقيقي ميثاء، وأطلق والدها عليها: أحلام؛ عرفاناً بجميل طبيبة مصرية تدعى أحلام.

- أطلقت على نفسها لقب الملكة، فيما أطلق عليها فنان العرب محمد عبده، لقب «فنانة الخليج».

- هي أول مطربة خليجية تغني بمهرجانات تونس وليبيا والجزائر.

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- درست الشريعة الإسلامية، واتجهت إلى الغناء مع معارضة أهلها.

- تعتبر من أغنى نجمات الوطن العربي، وذلك طبقاً لتقارير مجلة أراب بيزنس.

- تزوجت في 2003 من بطل الرالي مبارك الهاجري، وحصلت بعدها علي الجنسية القطرية.

- أنجبت ثلاثة أبناء، هم: فاهد وفاطمة ولولؤة.

- تعرضت لانتقادات بالغة طوال الفترات الماضية مع متابعيها عبر حساباتها الرسمية، بسبب ممارساتها وعرض مجوهراتها وغير ذلك أيضاً.

- مؤخراً أطلقت دار الطيب للعطور عطراً يحمل اسم أحلام، وقامت أحلام بتصوير الإعلان الدعائي له في فرنسا.

- أطلقت منذ مشوارها 13 ألبوماً غنائياً، من أهمها: «هذا أنا، موعدك، الثقل صنعة، يلازمني خيالك».

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- قدمت عدداً من الأغاني الوطنية، كان أغلبها لدولتها الإمارات، كما قدمت أغاني للسعودية والكويت وقطر والمغرب وعمان.

- قدمت العديد من الأغاني الرياضية، منها: «يا منتخبنا، الكأس عيناوي، الكأس إماراتي، منهو الزعيم، يا سفير العرب.