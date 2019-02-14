غادة عبد الرازق تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة طلاق ابنتها

خرجت الفنانة غادة عبدالرازق عن صمتها بعد انتشار شائعات حول طلاق ابنتها «روتانا» من زوجها المصري حامد الشال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. اقرئي أيضا : هل ستوقف mbc مصر برنامج عمرو أديب بعد هجومه على نجل حسني مبارك؟ ونشرت غادة صورة لابنتها وزوجها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور «إنستجرام» وعلقت قائلة: «حبايب قلبي ربنا يخليكم لبعض، ويبعد عنكم كلام الناس الحقودة إللي ماورهمش غير الأقاويل الكاذبة والشائعات». يذكر أن بعض المواقع الإلكترونية تداولت أخبارًا عن طلاق روتانا ابنة الفنانة غادة عبدالرازق من زوجها ضابط الشرطة حامد الشال، لتخرج غادة وتنفي كل هذه الشائعات.

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