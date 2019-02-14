لقطة رومانسية لأمينة مع زوجها في ظهور نادر له احتفالا بالفلانتين.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شاركت الفنانة المصرية أمينة جمهورها بصورة رومانسية جمعتها بزوجها، في ظهور نادر له، وذلك احتفلا بالفلانتين.

أمينة عبرت عن حبها الشديد لزوجها في رسالة رومانسية، عبر حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، قالت فيها: “كل سنه وانت طيب يا روحى كل سنه وانت معانا ومنور بيتنا وحياتنا ربنا يخليك لينا أنا ويوسف وعمر كل سنه وانت ربنا جعلك سبب فى سعادتى كل سنه وانت ربنا سندك عشان تسندنى وتقف معايا “.

وأضافت: “لو دورت على كلام عشان أقولهولك مش عشان بس عيد الحب لا والله بجد لو دورت على كلام عشان أرد بيه بس على جزء من اللى بتعملوا معايا مش هلاقى انت أجمل هديه ربنا ادهالى هو ده الرزق الحقيقى”.

واختتمت كلامها بقولها: “اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبى وعقلى على دينك وألف بين قلبى وقلب من أحب واجعلنى قرة عين زوجى#بسم الله ماشاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله”.

يذكر أن أمينة متزوجة من رجل الأعمال علاء فتحي منذ عام 2012، ولديها منه طفلين هما يوسف وعمر.