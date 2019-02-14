حسين الجسمى يطلق أغنية «غير».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق الفنان والمطرب الإماراتي حسين الجسمى، يوم الخميس، 14 فبراير، أغنية جديدة تحمل اسم “غير”، وهى أغنية من أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبه، ومن رؤية وألحان حسين الجسمى، الأغنية التى طرحها الفنان الإماراتى عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وحققت أكثر من 27 ألف مشاهدة فى خلال الساعات الأولى من نشرها.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: غرامك غير وحبك غير وحسنك فن فوق الفن.. وأنا اللى فى قفصك آسير اصوغ الحان لك وآفن.. تعال وياك خلنا انطير لا إنس ابعيد وإلا جن.. أسير لوين تبغى تسير وناخذ مالبدر مسكن.. خطير وإلا أظنّى يصير عليّه الحرب دوم اتشن.. وأنا قلبى شرات الطير بعّش افوادك امأمن.

حبيبٍ غير فى التفكير كريمٍ وإن عطى بلا مَن.. تراها الخود منك اتغير وقدام الملا تعلن بأنه لك جمال ايثير.. محال تجود به الأزمن عاروحى دوم لك تأثير.. تشرِّع فى الهوى وتسن فلو تطلب حليب الطير.. اجيبه لك وأنا ممتن أخذت العز والتقدير.. فَخَلِّك دوم متـطمّن حبيبى انت روحك غير غديت السلو لى والمن.