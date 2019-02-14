هنادي الكندري تفاجئ زوجها بهدية مميزة في عيد الحب.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة الكويتية هنادي الكندري زوجها المخرج محمد الحداد بهدية مميزة قدمتها له، بمناسبة عيد الحب، الذي يوافق الخميس 14 فبراير.

هنادي شاركت جمهورها بمقطع فيديو، على حسابها الخاص على “سناب شات”، خلال تقديمها الهدية لزوجها، والتي كانت عبارة عن صندوق من الورد بداخله مجموعة من العطور الرجالية.

زوج الفنانة الكويتية تفاجأ بهذه الهدية، مؤكدا أنه لا يحب الاحتفال بعيد الحب، إلا أنه سعيدبهذه الهدية التي قدمتها له زوجته.

وكانت الفنانة الكويتية هنادي الكندري قد أبهرت جمهورها مؤخرا برشاقتها اللافتة، إلا أنها نفت خضوعها لأي من عمليات تكميم المعدة.

الفنانة الكويتية كشفت أن السر هو خضوعها لنظام غذائي محدد مع طبيب مختص، لافتة إلى أنها بدأت نظامها الغذائي مع أول يوم تصوير بمسلسلها “وما أدراك ما أمي”.

وأضافت هنادي أنها صارت حالياً تشرب عصائر الخضراوات وليس الفواكه، مشيرة إلى أنها عندما تتناول الفاكهة، فإنها تأكل كميات صغيرة جداً يحددها الطبيب بنفسه.

يذكر أن هنادي الكندري متزوجة من المخرج محمد الحداد منذ عام 2014، وأنجبت منه طفلين توأم هما “إيفا وآدم”.