دنيا عبدالعزيز تحتفل بالفلانتين مع والدتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

قررت الفنانة المصرية دنيا عبدالعزيز الاحتفال بالفلانتين، والذي يوافق يوم 14 فبراير، مع والدتها.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بصورة لها وهي تتلقى قبلة من والدتها، خلال نزهة جمعتهما.

دنيا أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “عيد الحب لمن علمتني الحب ،، كل عيد وانتي الحب.. أمي”، وقد حازت الصورة على إعجاب جمهورها بشدة.

يذكر أن والدة دنيا عبدالعزيز سورية الجنسية، وتحدثت عن حب والدتها لها، في تصريحات سابقة، حيث قالت: ” أمي تحب لي الخير وتقلق عليّ جداً وأصعب لحظات عمرها أن ترى دموعاً في عيني، وأنا أعتبرها أهم إنسان في حياتي ودائما أقول إن أمي رئيسة جمهورية قلبي”.

أما عن رأي والدتها في عدم زواجها حتى الآن، قالت: “والدتي تتفق معي في مسألة زواجي فهي لا ترى رجلاً يستحقني وهي غير مشغولة بزواجي من عدمه”.

وكانت دنيا عبدالعزيز قد احتفلت بخطوبتها من قبل إلى الضابط أحمد صلاح عام 2014، إلا أنهما انفصلا قبل أن تكلل علاقتهما بالزواج.