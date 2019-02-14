أول تعليق للمطربة إليسا بعد سفرها للعلاج في الخارج

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافرت الفنانة اللبنانية إليسا، إلى بروكسل وذلك من أجل الخضوع لجراحة في يدها كانت قد كشفت عنها مؤخرًا، حيث أنها تعاني من تورم في يدها نتيجة إزالة الغدد الليمفاوية في إحدى العمليات وهذا ما أدى إلى احتباس المياه في جسمها.

وفي أول تعليق للفنانة اللبنانية بعد سفرها، طمأنت جمهورها على حالتها الصحية، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “وصلت إلى بروكسيل وأنا بخير، فقط أشتاق إليكم يا أصدقاء. استمتعوا بتغريداتكم”.

ومن المقرر أن تخضع إليسا للجراحة يوم 15 فبراير، وكانت قد كشفت عن تفاصيلها خلال مؤتمر الصحة بدبي، مشيرة إلى أن هذه الجراحة ستكون الأخيرة في مشوار علاجها من سرطان الثدي.

وكانت إليسا، قد كشفت عن إصابتها بسرطان الثدي، بعد طرحها فيديو كليب أغنية “إلى كل اللي بيحبوني”، والذي رصدت فيه بداية معرفتها بإصابتها بالمرض، وتناولها للأدوية والعلاج النفسي وكذلك الحالة النفسية التي أصيبت بها في بداية الأمر.

وكشفت إليسا، أنها كانت تخضع للعلاج الإشعاعي ومع ذلك كانت تصور حلقات برنامج The Voice، ولهذا السبب كانت ترتدي ملابس مغلقة حتى لا يظهر أثر الحروق التي في جسدها من العلاج.