جمهور أريانا جراندي يقاطعها

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلن جمهور المغنية والنجمة الأمريكية الشهيرة أريانا جراندي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن مقاطعتهم لأغنيتها الأخيرة التي تحمل اسم 7 rings، والتي تحقق نجاحا كاسحًا، وذلك من أجل دفعها لطرح أغنيتها السينجل الجديدة break up with your girl friend I’m bored.

وكانت أريانا، قد تلقت تلك المبادرة من جمهورها بروح رياضية معربة عن سعادتها في إحدى التغريدات بموقع التدوين الاجتماعي “تويتر” بما يفعله جمهورها الذي يقدر بالملايين من أجل طرحها لأغنيتها الجديدة، معلقة: شيء جنوني ومضحك.

وطرحت المطربة الشهيرة منذ أشهر كليب thank you next الذي حقق أرقاما قياسية بموقع “يوتيوب” ثم أغنيها 7 rings، كما تستعد لطرح ألبوم جديد خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد مرور فترة على طرح ألبومها sweetner.

وكانت تقارير إعلامية عالمية، قد كشفت عن أن النجمة، البالغة من العمر 26 عاما، قد تلقت عرضًا ماليًا مغريًا، للتخلص من وشمها الجديد الذي أثار جدلًا خلال الأيام الأخيرة.

وكان معجبو النجمة العالمية قد لاحظو وجود وشم ياباني على كفّ يدها، كان من المفترض أن يعني “7 Rings”، على اسم أغنيتها المنفردة الجديدة، ولكن عند ترجمته إلى الإنجليزية، اتّضح أنه يعني “Japanese style BBQ grill”.

وحاولت المطربة العالمية البالغة من العمر 26 عاما، أن تصلّح وشمها بإضافة أحرف يابانية، ولكن زادت الأمر سوءًا، وأصبح الوشم يحمل اسم “Japanese BBQ finger”.

وكانت شركة متخصصة في إزالة الوشوم والشعر، أرسلت عرضا لأريانا غراندي، وهو تلقيها مبلغ مليون دولار ونصف المليون، مقابل إزالتها وشمها المثير للجدل، ونشرها منشورًا شهريًا عن الشركة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عام كامل، وذلك بحسب موقع تي إم زد المعني بأخبار المشاهير.