فيكي كوشال يعترف بعلاقته مع ممثلة تلفزيونية فاتنة.. صور

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

أكد الممثل الهندي فيكي كوشال انه يواعد الممثلة التلفزيونية الحسناء هارلين سيثي. وفقا لتقرير في الموقع الإلكتروني لصحيفة quint، كشف فيه فيكي الكثير عن تلك العلاقة.

كوشال الذي كشف رسميًا عن علاقته بصديقته الجديدة، الممثلة الفاتنة التي اكتفى طيلة شهور طويلة بالإعجاب فقط بما تنشره عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قد نفى في السابق وجود أية علاقة تربطه بها.

وقد شوهدت هارلين في المسلسل التلفزيوني Broken، غير أنها معروفة لجمهور كبير في السوشيال ميديا بسبب مقاطع الفيديو الراقصة التي تنشرها من وقت لآخر على حساباتها.

في سياق مختلف، كان عدد من النجوم قد احتفل مؤخراً، بالعرض الخاص لفيلم Uri: The Surgical Strike بطولة فيكي كوشال بإحدى دور السينما في مومباي، وقد شوهد كل من رانفير سينج، روهيت شيتي، كاترينا كايف، فارون داوان وآخرون.

وكان الفيلم قد عُرض في دور السينما السبت 12 ديسمبر لينافس ضمن قائمة الأفلام المعروضة برأس السنة، وتدور أحداث الفيلم حول ضربات الجيش الهندي عام 2016 التي قام بتوجيهها داخل باكستان كرد على الهجوم الإرهابي، ويلعب (فيكي كوشال) دور كوماندوس هندي.