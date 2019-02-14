حسين الجسمي يطرح أغنية "غير" بمناسبة عيد الحب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح المطرب الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان "غير"، بمناسبة عيد الحب، على قناته الرسمية على يوتيوب. الأغنية من كلمات الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، وألحان وغناء حسين الجسمي.

آخر إصدارات الجسمي هي أغنية "ما نسيتك" التي دخلت ضمن قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب، بعد اقترابها من المليون مشاهدة.

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