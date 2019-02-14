ياسمين عبدالعزيز تتفاجأ بهدية عيد الحب من زوجها محمد حلاوة.. كيف ردّت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الفنانة المصرية، ياسمين عبدالعزيز، متابعيها عبر إنستغرام، من خلال خاصية "الستوري"، مقاطع فيديو لهديتها التي تلقّتها بمناسبة عيد الحب.

وكانت رد فعل ياسمين، على الهدية التي تلقتها وأثارت بها الحيرة، عبارة عن بوكيه ورد كبير على شكل "قلب"، وجواب كُتب فيه: "Love You Yasso".

وأوضحت التعليقات التي أرفقتها ياسمين عبدالعزيز، أن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، هو من أرسل لها الهدية، ويطلب منها العودة إليه، ولكن رد فعل "ياسمين"، جاء بالرفض.

كما جاءت رسائل "ياسمين"، في التعليقات غامضة، وغير واضحة تمامًا، فكتبت عبر بوكيه الورد قائلًة: "امممم وبعدين بقى"، و"ما تشوف جوزك يا إسماعيل بيه".

وردت على الجواب عندما فتحته قائلًة: "برضوا لأ"، وهو ما يشير إلى رفضها العودة لمحمد حلاوة.

وزادت الفنانة المصرية، من تأكيد الرفض بصورة لكوكب الشرق أم كلثوم، أرفقتها بتعليق من إحدى أغانيها فقالت: "وعاوزنا نرجع زي زمان قول للزمان إرجع يا زمان".

وانتشرت في منتصف يناير الماضي، مجموعة من الصور جمعت الفنانة المصرية ريهام حجاج، برجل الأعمال محمد حلاوة، زوج ياسمين عبدالعزيز، وأكدت ريهام، في اتصال هاتفي مع "فوشيا"، زواجها رسميًا، من حلاوة، وذلك في أول اعتراف لها بعد انتشار الأنباء بزواجهما مؤخرًا.

وعن الصور التي انتشرت لها برفقة محمد حلاوة، أوضحت الفنانة المصرية، أن زوجها هو من قام بنشرها ليعلن من خلالها عن علاقتهما الرسمية، على الرغم من أن الصور لم تخرج في البداية من أي صفحات خاصة بحلاوة.

يأتي هذا، في الوقت الذي لا تزال فيه ياسمين عبدالعزيز على ذمة زوجها محمد حلاوة، حيث كشفت مصادر لـ"فوشيا" في وقت سابق أن الأمر لم يصل للطلاق رسميًا حتى الآن رغم إعلان الانفصال.

وأشارت المصادر إلى أن هناك انفصالًا قائمًا بينهما، حيث يعيش كل منهما في مكان سكن بعيد عن الآخر، وإن كانت هناك محاولات للصلح من أجل أولادهما.