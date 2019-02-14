هبة عبد الغني تضم إلي أسرة مسلسل "الملكة" لرمضان المقبل

انضمت الفنانة هبة عبد الغني مؤخرا إلي أسرة مسلسل "الملكة" بطولة ياسمين عبد العزيز , المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل , تحت قيادة المخرج حسام علي وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي,وتقدم هبة خلال السياق الدرامي لأحداث المسلسل شخصية "ماجدة" وهي بنت جدعه وطيبة وتكون الصديقة المقربة لياسمين عبد العزيز.

ويعد مسلسل" الملكة" التعاون الثاني مع المخرج حسام علي بعد مسلسل "الرحلة" رمضان الماضي مبديه سعادتها بالعمل معه لكونه من المخرجين المميزين .

مسلسل "الملكة" من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد صلاح حسنى, ومحمد عز, وهبة عبد الغني واحمد العوضي وهند عبد الحليم وهاجر الشرنوبى, من تأليف عبد الله حسن، وأمين جمال، وطارق الكاشف، ومن إخراج حسام على، وإنتاج تامر مرسى.

كما تنتظر هبة عرض مسلسلها "حشمت في البيت الأبيض" على إحدى المنصات الرقمية مطلع العام الجديد، وهو من بطولة بيومي فؤاد، إسلام جمال، رانيا ملاح، أسماء جلال، مع مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو ينتمي إلى نوعية الميني دراما، وتدور أحداثه في 13 حلقة.

يذكر أن أخر أعمال هبة عبد الغني مسلسل "لدينا أقوال أخري" والذي عرض خلال شهر أكتوبر الماضي وحقق نجاحا باهرا وقام ببطولته النجمة يسرا , شيرين رضا, نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى.

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