فاروق الفيشاوي يُشارك يحيى الفخراني بطولة مسرحية "الملك لير"

يستعد الفنان فاروق الفيشاوي لعمل بروفات مع الفنان يحيى الفخراني للاشتراك في بطولة مسرحية الملك لير في عرضها الجديد والتي ستعرض على أحد المسارح الخاصة، حيث أن مسرحية الملك لير تأليف وليام شكسبير.
يذكر أنه تم الإعلان منذ ثلاثة شهور أن هناك عمل كبير سيجمع بين النجمان الفيشاوي والفخراني وتوقع الجمهور فيلما سينمائيا ولكن فاجأ الفيشاوي بموافقته على الاشتراك في الملك لير.
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