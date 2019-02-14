تشييع جثمان نادية فهمي لمثواها الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شُيع، منذ قليل، جثمان الفنانة نادية فهمي، من مسجد السيدة نفيسة، بعدما أقيمت صلاة الجنازة على روحها عقب صلاة العصر.

وحرص طليقها الفنان سامح الصريطي على حمل الجثمان، وسط غياب نجوم الفن عن الجنازة.

ومن المقرر إقامة عزاء الفنانة الراحلة، عقب صلاة المغرب مساء غد الجمعة، بمسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد.

الفنانة نادية فهمي رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 69 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وتركت إرثا فنيا كبيرا، ومن أبرز أعمالها "الليلة الموعودة"، "أرابيسك"، "الخواجة عبدالقادر"، وغيرها.