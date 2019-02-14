عبدالرحيم كمال وندى بسيوني ينعيان نادية فهمي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعى السيناريست عبدالرحيم كمال، الفنانة الراحلة نادية فهمي، التي وافتها المنية صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض.
وعلق "عبدالرحيم" عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: "وداعا الفنانة العظيمة نادية فهمي، كنّا سويا في الرحايا، وقدمت دور لميعة ببراعة نادرة وأداء فوق المذهل وتركتنا ورحلت في سلام".
بينما علقت الفنانة ندى بسيوني، قائلة: "رحم الله طيبة القلب نقية الروح نادية فهمي، أسأل الله أن يسكنها فسيح جناته وأن يرزق ذويها ومحبيها الصبر".
الفنانة نادية فهمي رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 69 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وتركت إرثا فنيا كبيرا، ومن أبرز أعمالها "الليلة الموعودة"، "أرابيسك"، "الخواجة عبدالقادر"، وغيرها.
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