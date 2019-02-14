بالصور.. منحة كتب من مؤسسة "Books for Africa" لمكتبة مصر العامة

كتبت - إيمان محمد فى إطار التعاون بين مكتبة مصر العامة ومؤسسة Books for Africa ، قامت المؤسسة بتقديم منحة من كتب الأطفال بواقع 25.000 كتاب باللغة الانجليزية مختارة، وقام الدكتور بتاريك بولنسكى المدير التنفيذى لمؤسسة Books for Africa بزيارة لمكتبة مصر العامة بالدقى للتعرف على خدماتها وأنشطتها المختلفة، وذلك فى إطار زيارته للقاهرة لتعزيز التعاون بين المكتبة والمؤسسة. for Africa بزيارة لمكتبة مصر العامة بالدقى للتعرف على خدماتها وأنشطتها المختلفة، وذلك فى إطار زيارته للقاهرة لتعزيز التعاون بين المكتبة والمؤسسة. وكان فى استقباله السفير عبد الرءوف الريدى رئيس مجلس إدارة المكتبة، و رياض رضوان مدير المكتبة، وقد حضر اللقاء السفير أمين شلبى عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية وبعض العاملين بالمكتبة، وقد بحث الأطراف سبل التعاون فى الفترة القادمة وتقديم مزيد من المنح لمنظومة مكتبات مصر العامة.

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