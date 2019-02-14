فيديو..خالد منيب وساندي بأغنيات جديدة في عيد الحب

خالد منيب وساندي

كتبت - تقى عادل

طرح الفنان خالد منيب، والفنانة ساندي أحدث أعمالهم الغنائية بمناسبة عيد الحب، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

حيث أصدر خالد أغنية "عارفة نفسها" من كلمات: تامر

حسين ، ألحان وتوزيع:مينو، وتعتبر الأغنية الثالثة له في بداية تكوين رصيده الغنائي، حيث سبق وأصدر "التقل مزاج،مافيش كلام يتقال".

وحرصت ساندي علي التواجد بأغنية "قلبين" التي أصدرتها ضمن أحداث فيلمها الجديد "عيش حياتك" الذي يعرض الآن في السينما ويشاركها البطولة الفنان: سامح حسين.

الأغنية من كلمات: محمد القاياتي، ألحان:حمزة، توزيع:أحمد إبراهيم.