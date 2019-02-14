غداً..محمد منير يحيي حفل غنائي في دبي

محمد منير كتبت - تقى عادل يستعد الكينج محمد منير لحفله الغنائي في دبي، بعد طرح أحدث أغنياته من ألبومه الجديد "وطن". من المقرر أن يقام الحفل غداً على مسرح القرية العالمي الشهير في دبي، ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً. القرية العالمي الشهير في دبي، ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً. كما يشارك محمد منير في حفل بمصر مطلع مارس القادم، في "فاميلي بارك" بمدينة الرحاب، ويستعد لطرح ألبومه الجديد "وطن" خلال الفترة المقبلة بعد طرح عدة أغنيات من الألبوم وهم "طاق طاقية، لوباقي، أهل أول".

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