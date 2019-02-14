- 1/2
- 2/2
محمد منيركتبت - تقى عادل
يستعد الكينج محمد منير لحفله الغنائي في دبي، بعد طرح أحدث أغنياته من ألبومه الجديد "وطن".
من المقرر أن يقام الحفل غداً على مسرحالقرية العالمي الشهير في دبي، ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً.
كما يشارك محمد منير في
كانت هذه تفاصيل خبر غداً..محمد منير يحيي حفل غنائي في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.