بسبب الورد وعيد الحب.. الحرب تشتعل بين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج

كتبت - مي صادق

بعدما نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عدة مقاطع فيديو للهدية المرسلة لها في عيد الحب وهي بوكية ورد، وكارت يتضمن كلمات رومانسية، وجاء رد ياسمين بصورة ساخرة مثل: "وعايزنا نرجع زي زمان قول للزمان إرجع يازمان"،

"ماتشوف جوزك يا إسماعيل بيه".

إستنتج المتابعين أن المقصود بهذه الكلمات هو طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة، وزوجته الفنانة "ريهام حجاج"، وهو الأمر الذي جعل الغيرة تشتعل لتظهر

"حجاج" بجانب زوجها في فيديو عبر ستوري صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام"، وعلق حلاوة قائلًا: مش اي حد يجيب ورد يبقى انا اللي باعته، انا مابجيبش ورد غير لمراتي بس".

جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز انفصلت مؤخرًا عن رجل الاعمال محمد حلاوة، بعد زواج دام 17 عامًا.