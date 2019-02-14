بدء صلاة الجنازة على الفنانة نادية فهمي بمسجد السيدة نفيسة

كتب- محمد عيسى:

بدأ منذ قليل صلاة الجنازة على الفنانة نادية فهمي، بمسجد السيدة نفيسة، بحضور زوجها السابق الفنان سامح الصريطي، وانعدام تام

لجميع الوسط الفني.

يذكر أن الفنانة نادية فهمي توفيت صباح اليوم الخميس بالقاهرة، عن عمر

يناهز 71 سنة بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت الفنانة نادية فهمي تقيم خلال الأشهر الأخيرة بمنزل زوجها السابق، الفنان سامح الصريطي، تحت رعاية ابنتها الفنانة ابتهال الصريطي.



