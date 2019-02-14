وصول جثمان الفنانة نادية فهمي لمسجد السيدة نفيسة

كتب- محمد عيسى:

وصل منذ قليل جثمان الفنانة نادية فهمي، لمسجد السيدة نفيسة، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه بعد صلاة العصر، وسط انعدام الحضور من نجوم

الفن سوى زوجها السابق الفنان سامح الصريطي.

يذكر أن الفنانة نادية فهمي توفيت صباح اليوم الخميس بالقاهرة،

عن عمر يناهز 71 سنة بعد صراع طويل مع المرض. وكانت الفنانة نادية فهمي تقيم خلال الأشهر الأخيرة بمنزل زوجها السابق، الفنان سامح الصريطي، تحت رعاية ابنتها الفنانة ابتهال الصريطي.