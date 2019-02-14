خاص "الفن"- أنطوانيت نجيب تخرج من العناية المشددةحمادة هلال لـ"الفن": تخوفت من "إشرب شاي" والنجاح...

ميرنا وليد - بيروت - في وقت متأخر من ليل أمس، قرر الأطباء إخراج الممثلة السورية ​أنطوانيت نجيب​ من قسم العناية المشددة من مستشفى الأسد الجامعي بدمشق، بعد استقرار حالتها الصحية.

وسترقد في المستشفى عدة أيام حتى يطمئن الأطباء على تعافيها التام، وتجاوزها الأزمة الصحية بشكل تام، لكنها لن تكون قادرة على الوقوف أمام الكاميرا لفترة ليست بالقصيرة، وربما ستكتفي بالعمل الوحيد الذي صورته قبل دخولها المستشفى وهو "​سلاسل ذهب​".

يُذكر أن أنطوانيت نجيب هي أرملة الممثل الراحل يوسف شويري، وجدة الممثل السوري فادي الشامي.