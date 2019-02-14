حمادة هلال لـ"الفن": تخوفت من "إشرب شاي" والنجاح فاق توقعاتي

ميرنا وليد - بيروت - أكثر من 4 مليون مشاهدة في أيام بسيطة حققتها أغنية "أشرب شاي" للفنان المصري ​حمادة هلال​ والتي تعاون فيها مع أوكا وأوروتيغا، وفي تصريح خاص لموقع "الفن" قال إنه كان طوال الفترة الماضية يفكر في تقديم أغنية تتناسب مع الاختلاف الذي حدث، وأن تكون فكرة غير متوقعة، وحينما استمع للاغنية من أوكا واورتيغا شعر بأنها مناسبة، والأغنية لا تصنف مهرجانات أو شعبية، فهي أغنية خفيفة موضوعها مختلف، وكشف عن أنه كان متخوف من رد فعل الجمهور ولم يتوقع أن تصبح "تريند" عبر مواقع التواصل الإجتماعي ولكنه سعيد بنجاح الأغنية وتحقيقها لنسب مشاهدة مرتفعة، فالنجاح فاق توقعاته.

حمادة هلال انتهى بالفعل من تسجيل أكثر من أغنية خلال الفترة الماضية سيكونون ضمن ألبومه الجديد وإن كان لم يحدد بعد موعداً لطرحه.